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Ремонт кофемашин в Москве

Квалифицированная диагностика и ремонт кофемашин, с возможностью вызвать мастера на дом или в офис.

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Бесплатная
диагностика
Специалист приедет
в течение 1 часа
Сменная машина
на время ремонта
Работаем
без выходных

Бренды

Наиболее частые сбои в работе кофемашин

Диагностика и ремонт любой сложности. Неважно, в какой точке Москвы или области вы находитесь, мы приедем в удобное для вас время и место, произведем починку без вывоза оборудования в сервис.

Кофемашина
не наливает
кофе
  • Чистка заварочного блока
  • Удаление накипи
  • Ремонт, замена насоса
Подробнее
от 1000 руб
Кофемашина
протекает
  • Замена шлангов
  • Замена уплотнительных колец
  • Замена клапанов
  • Замена соединений
Подробнее
от 900 руб
Кофемашина
не мелет
кофе
  • Ремонт, чистка кофемолки
  • Замена кофемолки
  • Замена, чистка жерновов (ножей)
  • Чистка кофевода, дозатора
  • Замена двигателя
Подробнее
от 700 руб
Кофемашина
не подает
кофе
  • Ремонт насоса
  • Замена счётчика воды
  • Замена бойлера
  • Ремонт гидросистемы
  • Декальцинация
Подробнее
от 900 руб
Кофемашина
не включается
не входит в режим
  • Замена микровыключателя
  • Ремонт платы управления
  • Ремонт силовой платы
  • Замена платы
Подробнее
от 1000 руб
Комплексное
обслуживание
  • Чистка заварочного блока
  • Чистка от кофейных масел
  • Замена уплотнительных колец
  • Декальцинация
  • Дезинфекция
  • Настройка
Подробнее
от 2000 руб

Самые демократичные расценки и условия на Ремонт кофемашин в Москве.

Кому нет нужды в том, чтобы лгать, тот извлекает себе пользу из того, что он не лжет. (Фридрих В. Ницше)

Ремонт кофемашин в Москве. Почему именно мы?

Вот несколько ответов

Высокое качество

Мы работаем на качество, а не на количество. Наши мастера устранят даже самую серьёзную поломку, в кратчайшие сроки. Для нас важно чтобы Клиент был доволен ремонтом и его стоимостью.

  • Только оригинальные запчасти
  • Точная диагностика
  • Скорость работ
  • Новый клиент - постоянный клиент

Грамотные консультации

Специалисты нашей компании ответят на все Ваши вопросы. Помогут исправить ошибку или провести мелкий ремонт, даже по телефону. Согласитесь, экономия на лицо.

  • Высокий профессионализм
  • Тактичность
  • Лаконичность
  • Вы экономите свои деньги

Гарантии

Каждому клиенту мы гарантируем работоспособность его кофе-аппарата. Гарантия ремонта до двух лет. Мы в ответе за тех, кому производили ремонт. С первого раза мы берем вас на постоянное обслуживание.

  • Ответственность
  • Длительная гарантия
  • Официальное оформление
  • Вы не знаете проблем

Платите меньше, вызывайте мастера прямо сейчас

Ремонт кофемашин в Москве. Сервисный центр кофемашин в Москве - лучшие условия по комплексному обслуживанию кофемашин.
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Ремонт профессиональных кофемашин в Москве

Компания Кофедоктор Москва принимает заявки на ремонт профессиональных кофемашин в столице и Московской области. Срочно выезжаем в кафе, рестораны, офисы и куда угодно, где вы будете нуждаться в обслуживании и ремонте вашей кофе-техники. Мы на страже вашего бизнеса и комфорта.

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А знаете ли вы?

Ремонт кофемашин в Москве будет менее заметен для бюджета если вовремя ухаживать и чистить их.

Чистить кофемашину, дешевле и легче, чем производить Ремонт кофемашин в Москве!

У каждой техники должно быть техническое обслуживание. Для каждой кофемашины предусмотрен ряд профилактических работ – это еженедельная, ежемесячная и квартальная, в зависимости от того, сколько кофе Ваша машинка делает в день.

Уход за кофемашиной неотъемлемая часть, т.к. у всего есть свой срок службы. Чем чаще и качественнее будут проводиться профилактические работы, тем больше времени прослужит ваш источник бодрости. Вам будет реже необходим Ремонт кофемашин в Москве.

Расходники, уплотнительные кольца, смазка узлов, дезинфекция – вот один из перечней, на что стоит обращать внимание.

Кофемашина - сложноустроенный электрический прибор, в котором каждая, даже мелкая часть может играть большую роль. Так же в многих элементах этой техники, есть уязвимые места, где не должно быть посторонних предметов (отработанного кофе, влаги и др.)

Иногда именно эти причины загрязнения влияют на работоспособность кофемашины и даже могут вывести её из строя. Чистая машинка - качественный, вкусный кофе.

Но если все - же постигла неудача, coffeedoctor придет на помощь и быстро проведет Ремонт кофемашин в Москве.

Платите меньше, вызывайте мастера прямо сейчас

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Ремонт кофемашин в Москве. Коды неисправностей

В тех кофемашинах где есть дисплей, по номеру ошибки можно выявить неисправность. А если вы знаете в чем проблема, то сможете получить более эффективную консультацию по телефону. И возможно, проблема решится уже таким способом. Выезд мастера уже не нужен. Вот основные коды неисправностей и цены на такой ремонт, если он все таки понадобится. Проведите Ремонт кофемашин в Москве грамотно и максимально эффективно.

Ремонт кофемашин в Москве. Коды неисправностей кофемашин Bosch и Siemens

  • Error 1

    от 2000 РУБ
    Вышел из строя термодатчик (NTC-датчик) на пароблоке. Возможно, отказ пароблока.

  • Error 2

    от 2000 РУБ
    NTC-датчик (термодатчик) находится за пределами диапазона измерений температуры: кофемашина охладилась до температуры ниже +5°С или NTC-датчик вышел из строя. Если кофемашина была охлаждена, то сообщение исчезнет, когда прибор нагреется до комнатной температуры.

  • Error 5

    от 2000 РУБ
    Вышел из строя термодатчик (NTC-датчик) на термоблоке. Возможно, отказ термоблока.

  • Error 8

    от 3000 РУБ
    Ошибка редуктора (привода) кофемашины. Не удалось инициализировать заварочный блок (ЦЗУ). Поршень ЦЗУ не может быть перемещен в верхнее положение. Это может быть связано с рядом причин, например: Неправильная эксплуатация - заварочный блок был заполнен слишком большим количеством молотого кофе или кофе в зернах через слот для молотого кофе. Неправильно проведенная процедура очистки - чистящая таблетка была вставлена раньше времени и заблокировала ЦЗУ. Неправильная настройка кофемолки - слишком мелкий или слишком грубый помол.

  • Brewing unit missing

    от 2000 РУБ
    Центральное заварное устройство кофемашины отсутствует или заблокировано. Если центральный заварный блок (блок заваривания, заварное устройство, заварочный механизм) является съемным, то попробуйте его осторожно извлечь. Осмотрите его на предмет отсутствия механических повреждений или сильных загрязнений. Установите заварный блок на место.

  • Error 1

    от 3000 РУБ
    Кофемолка заблокирована, заклинило.

  • Error 2

    от 3000 РУБ
    Кофемолка заблокирована, заклинило.

  • Error 3

    от 4000 РУБ
    Заварной механизм заблокирован.

  • Error 4

    от 4000 РУБ
    Заварной механизм заблокирован.

  • Error 5

    от 2000 РУБ
    Водяной контур заблокирован.

  • Error 6

    от 3000 РУБ
    Мультиклапан заблокирован.

  • Error 7

    от 2000 РУБ
    Клапан капучинатора заблокирован.

  • Error 8 Powercomm

    от 4000 РУБ
    Неисправность электронной платы.

  • Error 9

    от 1000 РУБ
    Датчик водонагревателя неисправен.

  • Error 10

    от 1000 РУБ
    Датчик водонагревателя неисправен.

  • Error 11

    от 1000 РУБ
    Датчик парового нагревателя неисправен.

  • Error 12

    от 1000 РУБ
    Датчик парового нагревателя неисправен.

  • Error 13

    от 2000 РУБ
    Водонагреватель неисправен.

  • Error 14

    от 2000 РУБ
    Паровой нагреватель неисправен.

  • Error 1

    от 2000 РУБ
    Кофемолка заблокирована.

  • Error 2

    от 2000 РУБ
    Кофемолка заблокирована.

  • Error 3

    от 2000 РУБ
    Заварной механизм заблокирован.

  • Error 4

    от 2000 РУБ
    Заварной механизм заблокирован.

  • Error 5

    от 1500 РУБ
    Водяной контур заблокирован.

  • Error 6

    от 3000 РУБ
    Мультиклапан заблокирован.

  • Error 7

    от 2000 РУБ
    Клапан капучинатора заблокирован.

  • Error 8 Powercomm

    от 4000 РУБ
    Неисправность электронной платы.

  • Error 9

    от 1000 РУБ
    Датчик водонагревателя неисправен.

  • Error 10

    от 1000 РУБ
    Датчик водонагревателя неисправен.

  • Error 11

    от 1000 РУБ
    Датчик парового нагревателя неисправен.

  • Error 12

    от 1000 РУБ
    Датчик парового нагревателя неисправен.

  • Error 13

    от 2000 РУБ
    Водонагреватель неисправен.

  • Error 14

    от 2000 РУБ
    Паровой нагреватель неисправен.

Ремонт кофемашин по брендам

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ И ПАРТНЕРЫ

Среди многообразия сервисных центров огромное желание отметить именно этот. Уже обжигались, а здесь полная гармония. Приехали на окраину Москвы, все продиагностировали бесплатно. Ремонт занял полчаса. Честный сервис, приятные люди. Если вы ищете, где делать Ремонт кофемашин в Москве, рекомендую.
отзывы клиентов

ЗИНАИДА ГОНЧАРОВА

Дизайнер
Очень доволен сотрудничеством. Серьезный и честный подход к работе. Ремонт оказался сложный. Но ребята, как это водится, не пытались "накрутить цену". Предложили несколько вариантов решения. Стоимость минимальная. Супер приятно.
отзывы клиентов

ВИКТОР СТЕПАНОВ

Предприниматель
отзывы клиентов

ВИКТОРИЯ РОМАНОВА

Фотограф
С первого раза стали постоянными клиентами. Был крупный ремонт. Теперь своевременное обслуживание. Все быстро, качественно и совсем не дорого, по сравнению с другими. Дорогие москвичи, рекомендую эту компанию.
ПАРТНЕРЫ

БЫСТРЫЙ ВЫЗОВ МАСТЕРА

Пожалуйста заполните и отправьте эту форму. Сообщите симптомы неисправности и свой контактный телефон. Мастер свяжется с вами через несколько минут!

Контакты

+7 495 769 96 59
+7 985 367 02 86
support@coffeedoctor.msk.ru
Москва, ул. Тихая 33
Москва, ул. Котляковская 9с3
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