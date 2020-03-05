Высокое качество
Мы работаем на качество, а не на количество. Наши мастера устранят даже самую серьёзную поломку, в кратчайшие сроки. Для нас важно чтобы Клиент был доволен ремонтом и его стоимостью.
- Только оригинальные запчасти
- Точная диагностика
- Скорость работ
- Новый клиент - постоянный клиент
Грамотные консультации
Специалисты нашей компании ответят на все Ваши вопросы. Помогут исправить ошибку или провести мелкий ремонт, даже по телефону. Согласитесь, экономия на лицо.
- Высокий профессионализм
- Тактичность
- Лаконичность
- Вы экономите свои деньги
Гарантии
Каждому клиенту мы гарантируем работоспособность его кофе-аппарата. Гарантия ремонта до двух лет. Мы в ответе за тех, кому производили ремонт. С первого раза мы берем вас на постоянное обслуживание.
- Ответственность
- Длительная гарантия
- Официальное оформление
- Вы не знаете проблем