Высокая популярность кофемашин Jura неоспорима. Одноименная швейцарская компания является производителем профессионального оборудования для заведений общественного питания, с 1931 года занимается созданием функциональных бытовых приборов высочайшего качества.
Во многих странах мира швейцарские кофемашины пользуются большим спросом. Он обусловлен отменными техническими характеристиками и многочисленными возможностями устройств для приготовления в автоматическом режиме вкусного напитка.
Разберем подробнее ремонт кофемашин Jura в Москве.
Три шага к исцелению кофемашины в Москве
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Кофемашины Jura в Москве. Описание
Кофемашины от швейцарской компании «Jura» представлены широким модельным рядом. Среди основных критериев оптимального их выбора необходимо отметить:
- габаритные размеры и вес устройства для автоматического приготовления кофе;
- материал и дизайн корпуса;
- объем бункера для кофейных зерен, кофейных отходов, воды;
- мощность модели;
- основной функционал;
- степень помола зерен кофе;
- мощность и стоимость кофемашины.
Ремонт кофемашин Jura в Москве.
Преимущества
Швейцарские устройства для приготовления кофе в автоматическом режиме гарантируют получение превосходного результата в каждой чашке в виде ароматного, вкусного, бодрящего напитка, соответствующего вкусам изысканных гурманов. К преимуществам кофемашин Jura относятся:
- легкость регулирования уровня крепости и объема напитка;
- широкий функционал и удобство управления устройством, позволяющим приготовить разные виды напитка одним нажатием кнопки;
- наличие режима энергосбережения;
- соответствие стоимости, эксплуатационных характеристик и технических возможностей всех моделей бытовой техники.
Кофемашины Jura, представляющие категорию высококачественных, функциональных, эстетичных изделий, по праву достойны внимания, похвалы покупателей.
Наладив выпуск кофемашин в середине 80-х годов XX века, компания Jura в 2012 выпустила трехмиллионную. Так что на сегодняшний день более 3 000 000 любителей кофе во всем мире могут за несколько минут приготовить вкусный напиток, пользуясь моделями этого бренда.
Ежегодно появляются все новые модели:
-компактные, что позволяет использовать их даже в небольших помещениях;
-совместимые с сетью Интернет (такова, например, Jura IMPRESSA F90, которой можно управлять удаленно);
-с сенсорным экраном;
-варианты для приготовления капучино одним нажатием кнопки (не нужно переставлять чашку).
Нам понемногу становится ясно, с чем мы имеем дело когда заказываем ремонт кофемашин Jura в Москве.
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Ремонт кофемашин Jura в Москве. Основные неисправности и рекомендации
Однако и самая лучшая техника иногда выходит из строя. Какие же неисправности могут возникнуть и как постараться их избежать? Наши и многие другие Специалисты отмечают, что жернова этой техники довольно «капризны». Поэтому, во-первых, нужно использовать лишь обжаренные зерна кофе. Во-вторых, молотый кофе может засыпаться только в специально предназначенный для него отсек, но не в емкость для зерен. Если забывать об этом, то обращаться в сервисный центр для устранения неполадок придется регулярно.
Как правило, ремонт кофемашины Jura начинается с диагностики поломки. Для этого нужно обратить внимание на дисплей. К примеру, надписи «ошибка 1 или 2» указывают на неисправность температурного датчика. Тройка или четверка означает, что проблема с датчиком пара. 7 – обратите внимание на мультиклапан, 8 – плохо работает заварное устройство. Если все индикаторы синхронно мигают, кофе сливается в поддон, стало меньше пенки или изменился вкус напитка, то требуется диагностика аппарата. После выяснения причины неисправности специалист нашего сервиса приступает к работе.
Примечательно, что эти кофемашины имеет особую специфику ремонта. Все дело в заварном устройстве – оно не вынимается. Соответственно, со временем все возможные щели забиваются, и работа механизма затрудняется. Также потребуется помощь специалиста, если износились уплотнительные кольца в заварнике, которые заменить довольно сложно.
Что касается заварного устройства и ремонта кофемашины Джура, Юра, Jura (как многие их только не называют) это не всем под силу, т.к. особенностей у этих машинок очень много. Но! Высококвалифицированные мастера по ремонту кофемашин нашего сервисного центра больше пяти лет обслуживают и производят ремонт Jura! Поэтому мы как никто много знаем о тонкостях работы этих аппаратов.
Модельный ряд кофемашин Jura. Выберите свою марку
- Jura E6
- Jura E60
- Jura E65
- Jura E70
- Jura E75
- Jura E80
- Jura E85
- Jura ENA 3
- Jura ENA 9 ONE TOUCH
- Jura ENA MICRO 1
- Jura ENA MICRO 90
- Jura ENA MICRO 9 ONE TOUCH
- Jura F55 CLASSIC
- Jura F9 PIANO BLACK
- Jura GIGA 5
- Jura GIGA X3 PROFESSIONAL
- Jura GIGA X7 PROFESSIONAL
- Jura IMPRESSA A5 ONE TOUCH
- Jura IMPRESSA A9 PLATIN
- Jura IMPRESSA J5
- Jura IMPRESSA J80
- Jura IMPRESSA J85
- Jura IMPRESSA J9 ONE TOUCH
- Jura IMPRESSA J9 ONE TOUCH TFT
- Jura IMPRESSA S7
- Jura IMPRESSA S90
- Jura IMPRESSA S95
- Jura IMPRESSA S9 AVANTGARDE
- Jura IMPRESSA S9 CLASSIC
- Jura J95 CARBON
- Jura SUBITO
- Jura XS9 CLASSIC
- Jura Z6
- Jura IMPRESSA F90
- Jura IMPRESSA C5
- Jura IMPRESSA S9 ONE TOUCH
- Jura IMPRESSA X7
- Jura IMPRESSA X7-S
- Jura IMPRESSA X90
- Jura IMPRESSA X9 PLATINUM
- Jura IMPRESSA XF50
- Jura IMPRESSA XS90
- Jura IMPRESSA XS90 ONE TOUCH
- Jura IMPRESSA Z5 ALU
- Jura IMPRESSA Z5 CHROME
- Jura IMPRESSA Z5 CHROME II GENERATION
- Jura IMPRESSA Z9
- Jura J90 BRILLIANTSILVER