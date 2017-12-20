Ремонт кофемашин Jura в Москве

Ремонт кофемашин Jura в Москве

Не работает кофемашина Jura, установленная дома или в офисе? Обратитесь к нашим специалистам по номеру +7 (495) 769-96-59 или оставьте online заявку на сайте. Мы выполняем срочный, гарантийный и постгарантийный ремонт кофемашин Jura в Москве.
Дождитесь приезда специалистов. Среднее время выезда по Москве – 35 минут. Мы проведем диагностику, сообщим вам причину неисправности и согласуем стоимость работ. Будьте уверены, мы озвучим цену ремонта кофемашины Jura без скрытых доплат и наценок.

Настоятельно не рекомендуем разбирать кофемашину Jura самостоятельно. Не имея специальных знаний и оборудования, вы можете повредить корпус устройства и внутренние детали. Доверьте ремонт кофеварок Jura (Юра) профессионалам нашего сервисного центра!

Высокая популярность кофемашин Jura неоспорима. Одноименная швейцарская компания является производителем профессионального оборудования для заведений общественного питания, с 1931 года занимается созданием функциональных бытовых приборов высочайшего качества.

Во многих странах мира швейцарские кофемашины пользуются большим спросом. Он обусловлен отменными техническими характеристиками и многочисленными возможностями устройств для приготовления в автоматическом режиме вкусного напитка.

Разберем подробнее ремонт кофемашин Jura в Москве.

Три шага к исцелению кофемашины в Москве

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Jura

Топ неисправностей кофейных аппаратов Jura

Частые поломки и честные цены

Кофемашина Jura периодически не варит кофе. Зерна намалывает, затем якобы начинает варить, но вода уходит в поддон, а перемолотый кофе сбрасывается сухой. Обычный пользователь всегда думает, что поможет чистка. Но в 90% случаев она будет только лишней тратой времени и затрат на всякие средства.

Решение этой проблемы

В первую очередь нужно обратить внимание на дренажный клапан. Скорее всего его нужно будет менять. И желательно сразу заменить все уплотнения на заварочном блоке. Такой ремонт сложный и не дешевый. Он может обойтись от 6000 рублей, так как клапан стоит 3500 рублей. В этом случае лучше обратиться к профессионалам. Ремонт кофемашин Jura в Москве, это наш конек.

Еще бывает так

Кофемашина Jura выдает ошибку 8, это не редкость для этих машин. Такая ошибка возникает на 3 – 4 годах использования.

Решение этой проблемы требует определенных навыков в сфере ремонта кофемашин. Требуется ремонт заварочного блока, либо вовсе замена всего механизма. Стоимость ремонта будет колебаться от 4500 до 6000 рублей. А полная замена от 12000, в зависимости от стоимости нового блока.

Или так

Кофемашина Jura подтекает. Устранение утечек от 3000 рублей на выезде, в сервисе от 2500 рублей.

Еще неисправность

Кофемашина Jura выдает ошибку 1;2;3;4. Все эти ошибки аналогичны между собой. И виной всему датчики температуры нагрева Вашего аппарата. Учитывайте это, прежде чем начать ремонт кофемашин Jura в Москве.

Решение

Устранение этой ошибки требует знаний электроники. Ошибка чаще всего возникает в связи, с даже не заметной протечкой в Вашей кофемашине. И приводит к сгоранию датчиков, или даже нагревательного бойлера, либо паро-блока.

Такой ремонт стоит от 3000 до 10000 тысяч, включая запчасти.

Такая неисправность

Кофемашина Jura не видит наличие воды, хотя вода есть в бачке.

Решение этой проблемы

Скорее всего, вышел из строя датчик наличия воды. Стоимость решения проблемы от 3500 рублей.

Еще часто бывает так

Кофемашина Jura постоянно просит открыть кран подачи воды и пара. Такая проблема встречается в основном там, где не проводятся чистки от накипи и кофейных масел. Также, может выйти из строя счетчик воды. В 70% можно обойтись комплексной чисткой. Такая услуга будет стоить от 2500 до 3500.

Или так

Кофемашина Jura пишет "добавьте кофе", хотя бункер полный. Очевидно, что проблема в кофемолке . Это может быть связанно с естественным износом жерновов. Замена жерновов будет стоить от 4500 рублей.

Также часто встречается

В кофемашине Jura кофе идет только из одного носика. Скорее всего, кофемашину нужно чистить от кофейных масел. Обычная таблетка уже не поможет, нужно будет разбирать аппарат и вычищать механически. Стоимость такой чистки будет составлять от 2500 рублей до 3500.

Или вот это

Кофемашина Jura периодически не подает горячую воду, пар. И вообще, не понятно как работает. В этом случае лучше обращаться сразу к Нашим спецам. Так как, мы найдем эту проблему в кротчайшие сроки и вылечим ваш "аппарат бодрости"!!!

Решением такой проблемы может стать ремонт платы управления, замена мульти клапана и тд. Ремонт платы от 3500 рублей.

А бывает так

Кофемашина Jura не подает молоко, а просто выдает пар. Причин может быть много. Может помочь элементарная чистка капучинатора, декальцинация, но никогда не нужно забывать о гидросистеме кофемашины.

Так что, решение проблемы чисткой может не помочь. Потому как, в кофемашине множество различных клапанов и всяких соединений куда может уходить давление пара. А молоко поднимается только за счет давления и пара. Стоимость такого ремонта может колебаться от 2500 и от 3500 рублейОбращайтесь к Нам за помощью!!!

Или так

Кофемашина Jura выдает ошибку 6;7. Эти ошибки редкие, но все таки они тоже есть проблема. Всегда появляется внезапно, и может также исчезнуть. Проблема в гидросистеме, а точнее мультиклапан вышел из строя либо скоро сломается. Замена мультиклапана 3000, плюс сам клапан. Все клапана разные и стоимость разная.

Были перечислены наиболее вероятные симптомы и направления, в которых следует двигаться. Возможно, эта информация позволит вам самостоятельно провести ремонт кофемашин Jura в Москве.

В любом случае, мы всегда наготове. И сразу придем вам на помощь. Звоните или пишите. Только и всего.

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Кофемашины Jura в Москве. Описание

Кофемашины от швейцарской компании «Jura» представлены широким модельным рядом. Среди основных критериев оптимального их выбора необходимо отметить:

- габаритные размеры и вес устройства для автоматического приготовления кофе;

- материал и дизайн корпуса;

- объем бункера для кофейных зерен, кофейных отходов, воды;

- мощность модели;

- основной функционал;

- степень помола зерен кофе;

- мощность и стоимость кофемашины.

Ремонт кофемашин Jura в Москве.

Преимущества

Швейцарские устройства для приготовления кофе в автоматическом режиме гарантируют получение превосходного результата в каждой чашке в виде ароматного, вкусного, бодрящего напитка, соответствующего вкусам изысканных гурманов. К преимуществам кофемашин Jura относятся:

- легкость регулирования уровня крепости и объема напитка;

- широкий функционал и удобство управления устройством, позволяющим приготовить разные виды напитка одним нажатием кнопки;

- наличие режима энергосбережения;

- соответствие стоимости, эксплуатационных характеристик и технических возможностей всех моделей бытовой техники.

Кофемашины Jura, представляющие категорию высококачественных, функциональных, эстетичных изделий, по праву достойны внимания, похвалы покупателей.

Наладив выпуск кофемашин в середине 80-х годов XX века, компания Jura в 2012 выпустила трехмиллионную. Так что на сегодняшний день более 3 000 000 любителей кофе во всем мире могут за несколько минут приготовить вкусный напиток, пользуясь моделями этого бренда.

Ежегодно появляются все новые модели:

-компактные, что позволяет использовать их даже в небольших помещениях;

-совместимые с сетью Интернет (такова, например, Jura IMPRESSA F90, которой можно управлять удаленно);

-с сенсорным экраном;

-варианты для приготовления капучино одним нажатием кнопки (не нужно переставлять чашку).

Нам понемногу становится ясно, с чем мы имеем дело когда заказываем ремонт кофемашин Jura в Москве.

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Ремонт кофемашин Jura в Москве. Основные неисправности и рекомендации

Однако и самая лучшая техника иногда выходит из строя. Какие же неисправности могут возникнуть и как постараться их избежать? Наши и многие другие Специалисты отмечают, что жернова этой техники довольно «капризны». Поэтому, во-первых, нужно использовать лишь обжаренные зерна кофе. Во-вторых, молотый кофе может засыпаться только в специально предназначенный для него отсек, но не в емкость для зерен. Если забывать об этом, то обращаться в сервисный центр для устранения неполадок придется регулярно.

Как правило, ремонт кофемашины Jura начинается с диагностики поломки. Для этого нужно обратить внимание на дисплей. К примеру, надписи «ошибка 1 или 2» указывают на неисправность температурного датчика. Тройка или четверка означает, что проблема с датчиком пара. 7 – обратите внимание на мультиклапан, 8 – плохо работает заварное устройство. Если все индикаторы синхронно мигают, кофе сливается в поддон, стало меньше пенки или изменился вкус напитка, то требуется диагностика аппарата. После выяснения причины неисправности специалист нашего сервиса приступает к работе.

Примечательно, что эти кофемашины имеет особую специфику ремонта. Все дело в заварном устройстве – оно не вынимается. Соответственно, со временем все возможные щели забиваются, и работа механизма затрудняется. Также потребуется помощь специалиста, если износились уплотнительные кольца в заварнике, которые заменить довольно сложно.

Что касается заварного устройства и ремонта кофемашины Джура, Юра, Jura (как многие их только не называют) это не всем под силу, т.к. особенностей у этих машинок очень много. Но! Высококвалифицированные мастера по ремонту кофемашин нашего сервисного центра больше пяти лет обслуживают и производят ремонт Jura! Поэтому мы как никто много знаем о тонкостях работы этих аппаратов.

Модельный ряд кофемашин Jura. Выберите свою марку

  • Jura IMPRESSA S9 ONE TOUCH
  • Jura IMPRESSA X7
  • Jura IMPRESSA X7-S
  • Jura IMPRESSA X90
  • Jura IMPRESSA X9 PLATINUM
  • Jura IMPRESSA XF50
  • Jura IMPRESSA XS90
  • Jura IMPRESSA XS90 ONE TOUCH
  • Jura IMPRESSA Z5 ALU
  • Jura IMPRESSA Z5 CHROME
  • Jura IMPRESSA Z5 CHROME II GENERATION
  • Jura IMPRESSA Z9
  • Jura J90 BRILLIANTSILVER

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Сервисный центр кофемашин в Москве - лучшие условия по комплексному обслуживанию кофемашин.
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