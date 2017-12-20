Частые поломки и честные цены

Кофемашина Jura периодически не варит кофе. Зерна намалывает, затем якобы начинает варить, но вода уходит в поддон, а перемолотый кофе сбрасывается сухой. Обычный пользователь всегда думает, что поможет чистка. Но в 90% случаев она будет только лишней тратой времени и затрат на всякие средства.

Решение этой проблемы

В первую очередь нужно обратить внимание на дренажный клапан. Скорее всего его нужно будет менять. И желательно сразу заменить все уплотнения на заварочном блоке. Такой ремонт сложный и не дешевый. Он может обойтись от 6000 рублей, так как клапан стоит 3500 рублей. В этом случае лучше обратиться к профессионалам. Ремонт кофемашин Jura в Москве, это наш конек.

Еще бывает так

Кофемашина Jura выдает ошибку 8, это не редкость для этих машин. Такая ошибка возникает на 3 – 4 годах использования.

Решение этой проблемы требует определенных навыков в сфере ремонта кофемашин. Требуется ремонт заварочного блока, либо вовсе замена всего механизма. Стоимость ремонта будет колебаться от 4500 до 6000 рублей. А полная замена от 12000, в зависимости от стоимости нового блока.

Или так

Кофемашина Jura подтекает. Устранение утечек от 3000 рублей на выезде, в сервисе от 2500 рублей.

Еще неисправность

Кофемашина Jura выдает ошибку 1;2;3;4. Все эти ошибки аналогичны между собой. И виной всему датчики температуры нагрева Вашего аппарата. Учитывайте это, прежде чем начать ремонт кофемашин Jura в Москве.

Решение

Устранение этой ошибки требует знаний электроники. Ошибка чаще всего возникает в связи, с даже не заметной протечкой в Вашей кофемашине. И приводит к сгоранию датчиков, или даже нагревательного бойлера, либо паро-блока.

Такой ремонт стоит от 3000 до 10000 тысяч, включая запчасти.

Такая неисправность

Кофемашина Jura не видит наличие воды, хотя вода есть в бачке.

Решение этой проблемы

Скорее всего, вышел из строя датчик наличия воды. Стоимость решения проблемы от 3500 рублей.

Еще часто бывает так

Кофемашина Jura постоянно просит открыть кран подачи воды и пара. Такая проблема встречается в основном там, где не проводятся чистки от накипи и кофейных масел. Также, может выйти из строя счетчик воды. В 70% можно обойтись комплексной чисткой. Такая услуга будет стоить от 2500 до 3500.

Или так

Кофемашина Jura пишет "добавьте кофе", хотя бункер полный. Очевидно, что проблема в кофемолке . Это может быть связанно с естественным износом жерновов. Замена жерновов будет стоить от 4500 рублей.

Также часто встречается

В кофемашине Jura кофе идет только из одного носика. Скорее всего, кофемашину нужно чистить от кофейных масел. Обычная таблетка уже не поможет, нужно будет разбирать аппарат и вычищать механически. Стоимость такой чистки будет составлять от 2500 рублей до 3500.

Или вот это

Кофемашина Jura периодически не подает горячую воду, пар. И вообще, не понятно как работает. В этом случае лучше обращаться сразу к Нашим спецам. Так как, мы найдем эту проблему в кротчайшие сроки и вылечим ваш "аппарат бодрости"!!!

Решением такой проблемы может стать ремонт платы управления, замена мульти клапана и тд. Ремонт платы от 3500 рублей.

А бывает так

Кофемашина Jura не подает молоко, а просто выдает пар. Причин может быть много. Может помочь элементарная чистка капучинатора, декальцинация, но никогда не нужно забывать о гидросистеме кофемашины.

Так что, решение проблемы чисткой может не помочь. Потому как, в кофемашине множество различных клапанов и всяких соединений куда может уходить давление пара. А молоко поднимается только за счет давления и пара. Стоимость такого ремонта может колебаться от 2500 и от 3500 рублей. Обращайтесь к Нам за помощью!!!

Или так

Кофемашина Jura выдает ошибку 6;7. Эти ошибки редкие, но все таки они тоже есть проблема. Всегда появляется внезапно, и может также исчезнуть. Проблема в гидросистеме, а точнее мультиклапан вышел из строя либо скоро сломается. Замена мультиклапана 3000, плюс сам клапан. Все клапана разные и стоимость разная.

Были перечислены наиболее вероятные симптомы и направления, в которых следует двигаться. Возможно, эта информация позволит вам самостоятельно провести ремонт кофемашин Jura в Москве.

В любом случае, мы всегда наготове. И сразу придем вам на помощь. Звоните или пишите. Только и всего.